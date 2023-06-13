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Сегодня, 19:01

Жорди Альба ведет переговоры с «Интер Майами»

Мария Гусева
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Защитник Жорди Альба ведет активные переговоры о переходе в «Интер Майами», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, у 34-летнего испанца также есть два предложения от клубов из Саудовской Аравии. Он еще не принял окончательного решения. Игрок оценит свои возможности и определится в ближайшие недели.

24 мая Альба объявил об уходе из «Барселоны» после окончания сезона. Он выступал за каталонцев 11 лет.

В сезоне-2022/23 защитник провел 30 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

Жорди Альба
Футбол
ФК Барселона
ФК Интер Майами
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