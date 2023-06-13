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Сегодня, 20:07

Эрнандес сообщил руководству «Баварии» о желании перейти в «ПСЖ»

Мария Гусева
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Защитник «Баварии» Люка Эрнандес сообщил руководству мюнхенцев, что хочет покинуть клуб этим летом, сообщает Sky Sport.

27-летний француз хочет перейти в «ПСЖ». Также сообщается, что Эрнандес не собирается продлевать контракт с «Баварией», который рассчитан до 30 июня 2024 года.

По информации источника, «Бавария» ждет предложения от «ПСЖ». Мюнхенцы готовы продать Эрнандеса за 60 миллионов евро плюс бонусные выплаты.

Защитник выступает за немецкий клуб с 2019 года. В сезоне-2022/23 Эрнандес провел 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Люка Эрнандес
Футбол
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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