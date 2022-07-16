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Сегодня, 03:43

Жена Левандовски отреагировала на информацию о переходе поляка в «Барселону»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анна и Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press

В пятницу вечером, 15 июля, появилась информация, что «Барселона» договорилась с «Баварией» по трансферу нападающего Роберта Левандовски.

Об этом в социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо. Жена форварда Анна поставила лайк этому посту.

Роберт Левандовски. «Бавария» и «Барселона» договорились по Левандовскому

Ожидается, что «Барселона» заплатит за игрока сборной Польши 50 миллионов евро, а сам поляк подпишет с каталонцами контракт до 2025 года.

Напомним, ранее стало известно, что Анна Левандовски начала учить испанский язык.

Роберт Левандовски
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
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