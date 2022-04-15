Жена Левандовски начала учить испанский язык

Жена нападающего «Баварии» Роберта Левандовски Анна подогрела слухи вокруг перехода своего супруга в «Барселону».

Она выложила в социальных сетях фотографию, которую подписала на испанском языке следующим образом: «Всем привет. Добрый день из Мальорки. Отлично, что я наконец здесь побывала. Я начала изучать испанский. Что скажете?»

Напомним, ранее главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что, по его мнению, Левандовски не хочет покидать команду.

Ранее сообщалось, что Левандовски согласовал контракт с «Барселоной» на три года.

В нынешнем сезоне 33-летний поляк забил 47 мячей и отдал 4 результативные передачи в 41 матче за «Барселону». Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.