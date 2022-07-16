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Сегодня, 05:10

ЦСКА ведет переговоры с «Интернасионалем» по Мойзесу. Красно-синие интересовались игроком еще в 2017 году

ЦСКА ведет переговоры с «Интернасионалем» по Мойзесу
Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Интернасионаля» Мойзес Барбоза может продолжить карьеру в России. Как сообщает Globo Esporte, ЦСКА заинтересован в переходе 27-летнего бразильца.

Действующий контракт игрока рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,6 миллиона евро.

В 2022 году Мойзес сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи. Также он получил 8 желтых карточек.

Напомним, ЦСКА уже интересовался Мойзесом в 2017 году, когда футболист выступал за «Коринтианс».

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