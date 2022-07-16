«Бавария» и «Барселона» договорились по Левандовскому
«Бавария» сообщила «Барселоне», что приняла окончательное предложение по нападающему Роберту Левандовски, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, между сторонами заключено соглашение. Сам футболист в пятницу также попросил «Баварию» уйти, чтобы в выходные стать игроком «Барселоны».
Ожидается, что сумма трансфера составит 50 миллионов евро. Поляк подпишет с каталонцами контракт до 2025 года.
В прошедшем сезоне Левандовски забил 46 мячей в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
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