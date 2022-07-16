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Сегодня, 01:22

«Бавария» и «Барселона» договорились по Левандовскому

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press

«Бавария» сообщила «Барселоне», что приняла окончательное предложение по нападающему Роберту Левандовски, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, между сторонами заключено соглашение. Сам футболист в пятницу также попросил «Баварию» уйти, чтобы в выходные стать игроком «Барселоны».

Ожидается, что сумма трансфера составит 50 миллионов евро. Поляк подпишет с каталонцами контракт до 2025 года.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 46 мячей в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

Роберт Левандовски
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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