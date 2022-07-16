«Бавария» и «Барселона» договорились по Левандовскому

«Бавария» сообщила «Барселоне», что приняла окончательное предложение по нападающему Роберту Левандовски, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, между сторонами заключено соглашение. Сам футболист в пятницу также попросил «Баварию» уйти, чтобы в выходные стать игроком «Барселоны».

Ожидается, что сумма трансфера составит 50 миллионов евро. Поляк подпишет с каталонцами контракт до 2025 года.

Robert Lewandowski to Barcelona, here we go! FC Bayern have just told Bar?a that they have accepted final proposal. Agreement finally in place between all parties. ??? #FCB



Lewandowski asked Bayern to leave also on Friday — he will jlin Barcelona during the weekend. ?? pic.twitter.com/nmodHuNscw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022

В прошедшем сезоне Левандовски забил 46 мячей в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах.