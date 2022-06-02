Ботман — об интересе «Милана» и «Ньюкасла»: «На решение повлияет атмосфера клуба»
Ботман прокомментировал интерес «Милана» и «Ньюкасла»
Защитник «Лилля» Свен Ботман прокомментировал интерес «Милана» и «Ньюкасла».
«Не знаю, мне кажется я сыграл последнюю игру за «Лилль». Я намерен сделать шаг вперед. Хочу играть с хорошей конкуренцией. На мое решение повлияет не только турниры, в которых играет команда, но и атмосфера клуба», — цитирует Ботмана Algemeen Dagblad.
В текущем сезоне Ботман провел за клуб 29 матчей и забил три гола.
Его контракт с «Лиллем» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 30 миллионов евро.
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