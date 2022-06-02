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Ботман — об интересе «Милана» и «Ньюкасла»: «На решение повлияет атмосфера клуба»

Ботман прокомментировал интерес «Милана» и «Ньюкасла»
Читать «СЭ» в

Защитник «Лилля» Свен Ботман прокомментировал интерес «Милана» и «Ньюкасла».

«Не знаю, мне кажется я сыграл последнюю игру за «Лилль». Я намерен сделать шаг вперед. Хочу играть с хорошей конкуренцией. На мое решение повлияет не только турниры, в которых играет команда, но и атмосфера клуба», — цитирует Ботмана Algemeen Dagblad.

В текущем сезоне Ботман провел за клуб 29 матчей и забил три гола.

Его контракт с «Лиллем» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 30 миллионов евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
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⚽ Футбол. Лига наций A
Испания
Португалия

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
ФК Лилль
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
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