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Сегодня, 20:12

«РБ Спорт»: «Зенит» отказался от покупки Лантратова

«Зенит» не будет покупать Лантратова
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«Зенит» отказался от трансфера вратаря «Химок» Ильи Лантратова, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, переход 26-летнего голкипера в питерский клуб был согласован за 3,5 миллиона евро, но в итоге «Зенит» отказался от этой идеи.

Контракт Лантратова с «Химками» действует до июня 2025 года. Он перешел в подмосковный клуб из «Факела» в июле 2019 года.

В текущем сезоне вратарь провел 30 матчей в Тинькофф РПЛ, 9 из них отстояв на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lantratov-ne-perejdet-v-zenit/

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⚽ Футбол. Лига наций A
Испания
Португалия

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
Илья Лантратов
ФК Зенит
ФК Химки
2
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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