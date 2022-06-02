«РБ Спорт»: «Зенит» отказался от покупки Лантратова

«Зенит» отказался от трансфера вратаря «Химок» Ильи Лантратова, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, переход 26-летнего голкипера в питерский клуб был согласован за 3,5 миллиона евро, но в итоге «Зенит» отказался от этой идеи.

Контракт Лантратова с «Химками» действует до июня 2025 года. Он перешел в подмосковный клуб из «Факела» в июле 2019 года.

В текущем сезоне вратарь провел 30 матчей в Тинькофф РПЛ, 9 из них отстояв на ноль.