Стоимость вратаря «Спартака» Александра Максименко упала сильнее всех игроков Тинькофф РПЛ. Голкипер подешевел на 6,5 миллиона евро.

Согласно данным портала Transfermarkt, за полгода стоимость Максименко упала с 9 до 2,5 миллиона евро. Среди других игроков, чья стоимость значительно уменьшилась — бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес (с 14 до 8 миллионов евро) и хавбек «Спартака» Роман Зобнин (с 11 до 6 миллионов евро). Заметно упала стоимость полузащитника красно-белых Квинси Промеса (с 12 до 9) и нападающего «Зенита» Артема Дзюбы (с 9 до 6 миллионов).

Самым подорожавшим футболистом чемпионата стал форвард «Зенита» Юри Алберто, чья стоимость выросла на 4 миллиона евро и теперь равна 16 миллионам.

Самыми дорогими футболистами РПЛ являются игроки «Зенита» Малком (22 миллиона евро), Вильмар Барриос (20 миллионов), Вендел (19 миллионов) и Клаудиньо (18 миллионов).