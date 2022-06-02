Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 19:24

Стоимость Максименко упала сильнее всех в РПЛ. Самый подорожавший игрок — Юри Алберто

Стоимость вратаря «Спартака» Максименко упала сильнее всех в РПЛ
Читать «СЭ» в
Александр Максименко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стоимость вратаря «Спартака» Александра Максименко упала сильнее всех игроков Тинькофф РПЛ. Голкипер подешевел на 6,5 миллиона евро.

Согласно данным портала Transfermarkt, за полгода стоимость Максименко упала с 9 до 2,5 миллиона евро. Среди других игроков, чья стоимость значительно уменьшилась — бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес (с 14 до 8 миллионов евро) и хавбек «Спартака» Роман Зобнин (с 11 до 6 миллионов евро). Заметно упала стоимость полузащитника красно-белых Квинси Промеса (с 12 до 9) и нападающего «Зенита» Артема Дзюбы (с 9 до 6 миллионов).

Самым подорожавшим футболистом чемпионата стал форвард «Зенита» Юри Алберто, чья стоимость выросла на 4 миллиона евро и теперь равна 16 миллионам.

Самыми дорогими футболистами РПЛ являются игроки «Зенита» Малком (22 миллиона евро), Вильмар Барриос (20 миллионов), Вендел (19 миллионов) и Клаудиньо (18 миллионов).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания
Португалия

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
Александр Максименко
Марио Фернандес
Роман Зобнин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Юри Алберто
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
«Рейнджерс» Панарина и Шестеркина разорвал чемпионов из «Тампы». Кубок Стэнли, ты прекрасен!
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Рубин» подписал ганского нападающего Фамейе
Широков отреагировал на уход Бакаева из «Спартака»
РПЛ, таблица переходов: куда пойдет Дзюба, кто из легионеров «Спартака» уедет?
Сухина об идее привлечь иностранных судей на Суперкубок: «У нас достаточно хороших арбитров»
Агент Роши ответил на вопрос о возвращении футболиста в «Спартак»
В «Факеле» отреагировали на информацию о возможном переходе Свинова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милан» поборется за Бремера. Защитником «Торино» интересовался «Тоттенхэм» и «Интер»

Ботман — об интересе «Милана» и «Ньюкасла»: «На решение повлияет атмосфера клуба»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости