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Защитник «Кристал Пэлас» Сако может перейти в «Монпелье»

19:27
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Защитник Мамаду Сако близок к возвращению в чемпионат Франции, сообщает 2 июля L'Equipe. Последние восемь лет француз провел в АПЛ, выступая за «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас».

По данным источника, «Монпелье» уже достиг с 31-летним игроком принципиального соглашения по контракту. У футболиста есть выгодные предложения из арабских чемпионатов, но он хочет вернуться на родину.

В минувшем сезоне АПЛ Сако провел за «Кристал Пэлас» всего 4 встречи.

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