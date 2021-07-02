Защитник «Кристал Пэлас» Сако может перейти в «Монпелье»

Защитник Мамаду Сако близок к возвращению в чемпионат Франции, сообщает 2 июля L'Equipe. Последние восемь лет француз провел в АПЛ, выступая за «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас».

По данным источника, «Монпелье» уже достиг с 31-летним игроком принципиального соглашения по контракту. У футболиста есть выгодные предложения из арабских чемпионатов, но он хочет вернуться на родину.

В минувшем сезоне АПЛ Сако провел за «Кристал Пэлас» всего 4 встречи.