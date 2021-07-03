Салиба хочет перейти в «Марсель»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает The Athletic, 20-летний француз хочет перейти в «Марсель».

Портал Transfermarkt оценивается стоимость Салиба в 18 миллионов евро. Его нынешний контракт рассчитан до 2024 года.

Салиба перешел в «Арсенал» в 2019 году за 30 миллионов евро. Тогда защитника отдали в аренду в «Сент-Этьен». В 2020 году Салиба вернулся в Лондон, однако главный тренер Микель Артета не включил его в заявку на Лигу Европы. В январе центральный защитник ушел в «Ниццу» на правах аренды.

В сезоне-2020/21 Салиба сыграл в 20 матчах чемпионата Франции и забил 1 гол.