Обольский продолжит карьеру в клубе третьего испанского дивизиона

Российский нападающий Николай Обольский перешел в испанский клуб «Культураль Леонеса», сообщает 2 июля пресс-служба клуба в Instagram. Его новая команда выступает в третьем по силе дивизионе Испании.

24-летний футболист ранее выступал за «Динамо», «Сочи», «Нижний Новгород», а также испанский клуб «Баракальдо». В прошлом сезоне он отыграл за «Баракальдо» 28 матчей и забил семь мячей при двух голевых передачах.