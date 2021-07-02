Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Обольский продолжит карьеру в клубе третьего испанского дивизиона

17:40
Теги:

Российский нападающий Николай Обольский перешел в испанский клуб «Культураль Леонеса», сообщает 2 июля пресс-служба клуба в Instagram. Его новая команда выступает в третьем по силе дивизионе Испании.

 

24-летний футболист ранее выступал за «Динамо», «Сочи», «Нижний Новгород», а также испанский клуб «Баракальдо». В прошлом сезоне он отыграл за «Баракальдо» 28 матчей и забил семь мячей при двух голевых передачах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Саутгейт впечатлен работой Шевченко в сборной Украины
Евро-2020: расписание, даты и время начала матчей 1/4 финала
Де Брейне сыграет в стартовом составе сборной Бельгии против Италии
Группа смерти «умерла» в полном составе, фантастика Косоглазого, от Шевы всегда ждешь чуда. Рабинер — перед четвертьфиналами Евро
vs
0
Офсайд