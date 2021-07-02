Обольский продолжит карьеру в клубе третьего испанского дивизиона
17:40
Российский нападающий Николай Обольский перешел в испанский клуб «Культураль Леонеса», сообщает 2 июля пресс-служба клуба в Instagram. Его новая команда выступает в третьем по силе дивизионе Испании.
24-летний футболист ранее выступал за «Динамо», «Сочи», «Нижний Новгород», а также испанский клуб «Баракальдо». В прошлом сезоне он отыграл за «Баракальдо» 28 матчей и забил семь мячей при двух голевых передачах.
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