Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 18:53

Лангле может покинуть «Барселону». Среди претендентов — «Севилья» и клубы АПЛ

Лангле может вернуться в «Севилью»
Читать «СЭ» в

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле этим летом может покинуть клуб, сообщает Diario Sport.

Среди претендентов на 26-летнего футболиста называют «Севилью», откуда француз перешел в 2018 году, а также несколько клубов АПЛ.

По данным источника, Лангле в клубе считают всего лишь четвертой опцией, после Жерара Пике, Рональда Араухо и Эрика Гарсии.

Контракт Лангле в «Барселоной» истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне защитник провел за каталонский клуб 24 матча и отметился одной результативной передачей.

Клеман Лангле
ФК Барселона
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
«Отработанный материал». Как биатлонистка Кузьмина уехала из России в Словакию ради карьеры
Чемпионат мира по хоккею без России и КХЛ. Абсурдные санкции перед ЧМ коснулись даже финна с русской фамилией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Варан о тен Хаге: «С нетерпением жду возможности поработать с ним»

«МЮ» предлагает Дембеле около 12 миллионов евро в год
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости