Лангле может вернуться в «Севилью»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле этим летом может покинуть клуб, сообщает Diario Sport.

Среди претендентов на 26-летнего футболиста называют «Севилью», откуда француз перешел в 2018 году, а также несколько клубов АПЛ.

По данным источника, Лангле в клубе считают всего лишь четвертой опцией, после Жерара Пике, Рональда Араухо и Эрика Гарсии.

Контракт Лангле в «Барселоной» истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне защитник провел за каталонский клуб 24 матча и отметился одной результативной передачей.