«МЮ» предлагает Дембеле около 12 миллионов евро в год

«Манчестер Юнайтед» предлагает нападающему «Барселоны» Усману Дембеле контракт с годовым окладом около 12 миллионов евро, сообщает El Chiringuito.

Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему форварду со стороны «ПСЖ». В частности, парижане предлагают французу около 14 миллионов евро в год.

Контракт Дембеле с «Барселоной» истекает в июне этого года.

В текущем сезоне форвард провел за каталонцев 29 матчей, забил два гола и отдал 11 результативных передач.