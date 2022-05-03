Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 19:06

«МЮ» предлагает Дембеле около 12 миллионов евро в год

Читать «СЭ» в

«Манчестер Юнайтед» предлагает нападающему «Барселоны» Усману Дембеле контракт с годовым окладом около 12 миллионов евро, сообщает El Chiringuito.

Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему форварду со стороны «ПСЖ». В частности, парижане предлагают французу около 14 миллионов евро в год.

Контракт Дембеле с «Барселоной» истекает в июне этого года.

В текущем сезоне форвард провел за каталонцев 29 матчей, забил два гола и отдал 11 результативных передач.

Усман Дембеле
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
1
1
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
«Отработанный материал». Как биатлонистка Кузьмина уехала из России в Словакию ради карьеры
Чемпионат мира по хоккею без России и КХЛ. Абсурдные санкции перед ЧМ коснулись даже финна с русской фамилией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лангле может покинуть «Барселону». Среди претендентов — «Севилья» и клубы АПЛ

«Бернли» продлил контракт с Родригесом на два года
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости