Варан о тен Хаге: «С нетерпением жду возможности поработать с ним»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан воодушевлен игрой под руководством Эрика тен Хага в следующем сезоне.

«Я очень рад работать с тен Хагом. Я играл против его «Аякса» в Лиге чемпионов, и они играли очень хорошо. С нетерпением жду возможности поработать с тен Хеагом. Думаю, у него хороший опыт и он отлично подходит для работы в «Манчестер Юнайтед», — цитирует Варана Daily Mail.

Варан, будучи футболистом «Реала», играл против «Аякса» в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. Тогда подопечные тен Хага выиграли с общим счетом 5:3.

21 апреля «МЮ» объявил о подписании контракта с 52-летним голландским специалистом. Тен Хаг подписал соглашение до 2025 года.