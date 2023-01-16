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Сегодня, 13:10

Салихова: «Хвича хотел играть в более сильном чемпионате, а «Рубин» — продать его за очень большие деньги»

Виталий Косик
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о несостоявшемся переходе полузащитника Хвичи Кварацхелии в московскую команду.

Ранее экс-советник Федуна Франко Камоции рассказал, что советовал подписать красно-белым грузинского хавбека в 2020 году.

«Абсолютно нереалистичное высказывание Камоцци. Это то же самое, если сказать, что рекомендовал купить Захаряна. Реальный ли это трансфер? Нет. Клубы РПЛ никогда не продадут игрока в «Спартак», чтобы не усиливать конкурента, если есть вариант продать его европейским командам. Хвича мечтал поскорее уехать в сильный чемпионат, а «Рубин» — продать его за очень большие деньги и оформить свою сделку века. К сожалению, рекомендовать и оформить сделку, провести трансфер — это разные вещи. Мбаппе тоже можно порекомендовать купить», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» в июле 2022 года. Его действующий контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2027 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний хавбек провел за «Наполи» 20 матчей, забил девять голов и отдал 12 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zarema-salihova-hvicha-mechtal-poskoree-uehat-v-sil-ny-j-chempionat-a-rubin-prodat-ego-za-ochen-bol-shie-den-gi/
Хвича Кварацхелия
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РПЛ
ФК Наполи
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Франко Камоцци
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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