Хави выступил против ухода Депая в «Интер» в обмен на Корреа

Главный тренер «Барселоны» Хави выступил против обмена Мемфиса Депая на полузащитника «Интера» Хоакина Корреа, сообщает журналист Хави Мегел в своих соцсетях.

По информации источника, Хави ответил однозначны отказом, когда ему сообщили о возможном обмене.

В текущем сезоне 28-летний Корреа провел за «Интер» 21 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. 28-летний Депай сыграл за «Барселону» 4 матча во всех соревнованиях и забил 1 мяч.