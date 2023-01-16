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Сегодня, 16:04

Хави выступил против ухода Депая в «Интер» в обмен на Корреа

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави выступил против обмена Мемфиса Депая на полузащитника «Интера» Хоакина Корреа, сообщает журналист Хави Мегел в своих соцсетях.

По информации источника, Хави ответил однозначны отказом, когда ему сообщили о возможном обмене.

В текущем сезоне 28-летний Корреа провел за «Интер» 21 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. 28-летний Депай сыграл за «Барселону» 4 матча во всех соревнованиях и забил 1 мяч.

Мемфис Депай
Хави Эрнандес (Хави)
Хоакин Корреа
Футбол
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
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