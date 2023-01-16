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Камоцци: «Я говорил руководству «Спартака» о Кварацхелии, предлагал купить его»

Мария Гусева
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, что предлагал руководству красно-белых подписать полузащитника Хвичу Кварацхелию.

«В октябре 2020 я говорил руководству «Спартака» о Хвиче, предлагал купить его, — цитирует «РБ Спорт» Камоцци. — Тогда было понятно, что это фантастический игрок. Но сделка не состоялась. Почему? Не знаю, такова жизнь. Вам лучше спросить об этом у Леонида Федуна. Рынок так устроен, что невозможно купить всех игроков, которых я рекомендовал клубу».

Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» в июле 2022 года. Срок действующего контракта 21-летнего грузина с неаполитанцами рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

На счету Кварацхелии 7 голов и 9 результативных передач в 15 матчах за «Наполи» в серии А.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии с 47 очками в 18 матчах. Команда проведет следующую игру 21 января на выезде против «Салернитаны».

Источник: РБ Спорт
Хвича Кварацхелия
Футбол
РПЛ
ФК Наполи
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Франко Камоцци
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