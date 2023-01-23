«Зальцбург» близок к подписанию 18-летнего Глуха из «Маккаби»

Полузащитник «Маккаби» Оскар Глух может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 18-летнего израильтянина претендует «Зальцбург». Австрийский клуб уже ведет переговоры с игроком и намерен завершить сделку на этой неделе.

В текущем сезоне Глух провел 22 матча за «Маккаби», в которых забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 млн евро.