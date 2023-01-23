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Сегодня, 14:56

Юран считает, что Сперцян сможет продемонстрировать свои качества в Голландии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Сергей Юран прокомментировал возможный переезд полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в чемпионат Нидерландов.

«Сперцян — отличный футболист, в этом сезоне он показывает то, на что способен. У него есть все шансы заиграть в Европе. Слышал, что у него есть такое желание, думаю, все возможно. ПСВ — серьезный клуб, оттуда можно и перейти в более серьезный чемпионат. Если есть предложение, то, конечно, нужно уезжать. Думаю, ему стоит перейти в ПСВ. В Голландии он сможет демонстрировать свои лучшие качества», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом действует до 2026 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Сперцяна составляет 9 миллионов евро.

22-летний Эдуард Сперцян был признан футболистом 2022 года в Армении.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-yuran-spertsyan-otlichny-j-futbolist-v-gollandii-on-smozhet-demonstrirovat-svoi-luchshie-kachestva/
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
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