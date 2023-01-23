«Челси» хочет подписать Камавинга из «Реала» в качестве замены Канте

«Челси» заинтересован в трансфере полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинги, сообщает 90min.

По информации источника, «Челси» видит в Камавинга замену Н'Голо Канте и Жоржиньо, которые с большой долей вероятности покинут Лондон ближайшим летом. При этом подписать Камавинга будет непросто, ведь «Реал» также видит в футболисте перспективу.

Также сообщалось, что «Арсенал» хочет арендовать французского хавбека.

Ранее главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти заявил, что 20-летний француз является неприкасаемым.

Камавинга выступает за «Реал» с 2021 года. Его действующее соглашение с мадридцами рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 27 матчей и отдал одну результативную передачу.