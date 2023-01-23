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Сегодня, 11:01

«Челси» хочет подписать Камавинга из «Реала» в качестве замены Канте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Челси» заинтересован в трансфере полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинги, сообщает 90min.

По информации источника, «Челси» видит в Камавинга замену Н'Голо Канте и Жоржиньо, которые с большой долей вероятности покинут Лондон ближайшим летом. При этом подписать Камавинга будет непросто, ведь «Реал» также видит в футболисте перспективу.

Также сообщалось, что «Арсенал» хочет арендовать французского хавбека.

Ранее главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти заявил, что 20-летний француз является неприкасаемым.

Камавинга выступает за «Реал» с 2021 года. Его действующее соглашение с мадридцами рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 27 матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/spain/news/glavnyy-trener-reala-karlo-anchelotti-prokommentiroval-sluhi-o-vozmozhnom-uhode-eduarda-kamavingi-2026403/
Футбол
ФК Реал
ФК Челси
Эдуардо Камавинга
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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