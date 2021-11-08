«Ювентус» зимой намерен приобрести Витселя

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может продолжить карьеру в Италии, сообщает Build.

По сведениям источника, на 32-летнего бельгийца претендует «Ювентус», который намерен приобрести игрока в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Витсель провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.