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«Ювентус» зимой намерен приобрести Витселя

00:17
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может продолжить карьеру в Италии, сообщает Build.

По сведениям источника, на 32-летнего бельгийца претендует «Ювентус», который намерен приобрести игрока в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Витсель провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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