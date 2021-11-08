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«Ливерпуль» интересуется 16-летним защитником «Данди Юнайтед»

02:34
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Защитник «Данди Юнайтед» Керр Смит может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, на 16-летнего шотландца претендует «Ливерпуль». Также вундеркиндом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Астон Вилла».

В текущем сезоне Смит провел 6 матчей за взрослую команду «Данди Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 тысяч евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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