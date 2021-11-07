Конте хочет пригласить Брозовича в «Тоттенхэм»
Полузащитник «Интера» Марсело Брозович может продолжить карьеру в Англии, сообщает Tuttomercato.
По сведениям источника, на 28-летнего хорвата претендует «Тоттенхэм». Главный тренер лондонцев Антонио Конте, который ранее руководил «Интером», хочет видеть игрока в своей команде.
В то же время Брозович не может договориться с миланским клубом о продлении контракта, который заканчивается летом 2022 года. «Нерадзурри» предлагают футболисту соглашение до июня 2025 года с зарплатой 5 млн евро в год без учета бонусов. Хорват хочет более длительный контракт и зарплату в 7 млн евро.
В текущем сезоне Брозович сыграл 15 матчей во всех турнирах, записав на свой счет гол и две результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю