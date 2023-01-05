Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 17:28

Колосков: «Дзюбе рано уходить из футбола, он не до конца исчерпал свой потенциал»

Колосков считает, что Дзюба не до конца исчерпал свой потенциал
Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о том, какой чемпионат может подойти нападающему Артему Дзюбе.

«Дзюбе рано уходить из футбола, нужно еще поиграть. Артем не до конца исчерпал свой потенциал. Но он сам лучше всего знает, где ему стоит продолжить свою карьеру. В любом случае, думаю выбор у него небольшой. И в чемпионате Турции, и в чемпионате Кипра, как у нас, есть пара очень сильных команд, но есть такие же, как тульский «Арсенал». Поэтому непонятно, в какую страну он поедет играть. Можно поехать выступать в чемпионате Кипра, там же играет Кокорин, пусть будет и Дзюба», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось об интересе турецкого клуба «Сивасспор» к российскому форварду. Помощник президента команды Орай Отякмаз заявил, что агенты Дзюбы предложили его и клуб проверяет игрока.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: Metaratings
Артем Дзюба
Футбол
Вячеслав Колосков
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Федерация тенниса Австралии не будет отстранять россиян от участия в Australian Open
Апогей тотальной ненависти. Самая жестокая массовая драка СССР и Канады
Путин позвонил мальчику Давиду, чью открытку снял с «Елки желаний»
Британский полковник допустил прямое столкновение России и НАТО в 2023 году
Экс-разведчик США назвал РФ первой осмелившейся открыто противостоять НАТО страной
Генсек НАТО назвал поставки оружия Киеву «путем к миру»
Материалы сюжета: Артем Дзюба без клуба: куда пойдет экс-форвард «Зенита» после «Аданы»?
Кавазашвили: «Уровень чемпионата Кипра как раз подходит для Дзюбы»
Президент «Сивасспора»: «Переход Дзюбы? Нам нужны уже готовые игроки»
Мостовой назвал возможный переход Дзюбы в «Сивасспор» неплохим вариантом
В «Сивасспоре» отреагировали на слухи об интересе к Дзюбе
Ветеран ЦСКА посоветовал Дзюбе не позориться и срочно завершить карьеру
Барбоза сравнил Дзюбу с Роналду: «Это одаренный игрок»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зарплата Тавареша в «Спартаке» может составить 1,2 миллиона евро за сезон
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости