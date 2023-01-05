Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 19:15

Галлас: «120 миллионов евро за Фернандеса — огромный риск для «Челси»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший игрок сборной Франции Вильям Галлас прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса в «Челси» за 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 21-летний аргентинский полузащитник близок к переходу в лондонскую команду за 127 миллионов евро.

«Вопрос в том, является ли ценник на Энцо правильным. То, что он сделал на чемпионате мира, блестящий результат для игрока его возраста. Каждый игрок может провести один великолепный сезон. Самое сложное — сделать это второй, третий и четвертый раз подряд. Только тогда на них можно вешать такой ценник. Но делать это после двух игр... Я понимаю, что таков рынок, но клуб должен соблюдать осторожность. В подобных случаях нельзя отдавать 120 миллионов евро за одного игрока. И вы не знаете, как он будет играть в АПЛ, потому что эта лига отличается от других. «Челси» нужно быть осторожными. Боюсь, что они уже наступали на эти грабли. Это огромный риск», — приводит слова Галласа Genting Casino.

Если его переход состоится, он станет 6-м самым дорогим трансфером в истории футбола.

В текущем сезоне Фернандес сыграл за «Бенфику» 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.

Вильям Галлас
ФК Бенфика
ФК Челси
Энцо Фернандес
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
«Отношения с российскими должностными лицами неприемлемы». Карпин стал участником скандала из-за ужина с игроками сборной Эстонии
Натуральное позорище. Судьи опять прибили соперника Канады на МЧМ — в этот раз Америку
Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии фронта с 6 по 7 января
Режиссер Никита Михалков госпитализирован в столичную больницу с гриппом
В ДНР заявили о прибытии в зону СВО западных спецподразделений под видом наемников
Генсек НАТО назвал поставки оружия Киеву «путем к миру»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков: «Дзюбе рано уходить из футбола, он не до конца исчерпал свой потенциал»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости