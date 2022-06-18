«Вест Хэм» готов отдать Влашича в аренду. Игроком интересуются «Хайдук» и «Торино»

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич может отправиться в аренду, сообщает хорватский сайт Dalmatinskiportal.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант отдать 24-летнего хорвата в аренду, чтобы предоставить хавбеку больше игровой практики. Сообщается, что экс-игроком ЦСКА интересуются «Хайдук» и «Торино».

Влашич выступает за «Вест Хэм» с августа 2021 года, перейдя из ЦСКА за 30 млн евро. В минувшем сезоне на счету полузащитника 31 матч, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами. Контракт Влашича с «молотобойцами» действует до 30 июня 2026 года.