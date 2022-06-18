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Сегодня, 07:36

«Вест Хэм» готов отдать Влашича в аренду. Игроком интересуются «Хайдук» и «Торино»

«Хайдук» и «Торино» интересуются Влашичем
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Никола Влашич.
Фото AFP

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич может отправиться в аренду, сообщает хорватский сайт Dalmatinskiportal.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант отдать 24-летнего хорвата в аренду, чтобы предоставить хавбеку больше игровой практики. Сообщается, что экс-игроком ЦСКА интересуются «Хайдук» и «Торино».

Влашич выступает за «Вест Хэм» с августа 2021 года, перейдя из ЦСКА за 30 млн евро. В минувшем сезоне на счету полузащитника 31 матч, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами. Контракт Влашича с «молотобойцами» действует до 30 июня 2026 года.

Никола Влашич
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Торино
ФК Хайдук
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