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Сегодня, 07:24

«Болонья» интересуется Ловато из «Аталанты»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Аталанты» Маттео Ловато может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 22-летнего итальянца претендует «Болонья». Ожидается, что в ближайшее время стороны согласуют трансфер игрока.

«Аталанта» приобрела Ловато у «Вероны» летом 2021 года, а в январе 2022-го отдала игрока в аренду «Кальяри». На счету защитника в общей сложности 23 матча в сезоне, в том числе 44 минуты в матче Лиги чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 млн евро.

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