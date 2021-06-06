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Вайналдум готов перейти в «ПСЖ» вместо «Барселоны» после увеличения зарплаты

6 июня 2021, 03:46
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Полузащитник Джорджиньо Вайналдум может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, несмотря на то, что «Барселона» планировала провести медосмотр 30-летнего голландца перед трансфером, парижане намерены перехватить игрока. Сообщается, что французский клуб вдвое повысил предлагаемую зарплату хавбека, а самому футболисту уже позвонил главный тренер Маурисио Почеттино. Если «Барселона» не повысит предложение, то Вайналдум перейдет в «ПСЖ».

В сезоне-2020/21 30-летний голландец провел 51 матч за «Ливерпуль» во всех турнирах и забил три мяча. Он покинул клуб в качестве свободного агента.

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