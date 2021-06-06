Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Жардим хочет пригласить Лукаса Моуру в «Аль-Хиляль»

6 июня 2021, 05:56
Теги:

Форвард «Тоттенхэма» Лукас Моура может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле» из Саудовской Аравии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 28-летнего бразильца хочет видеть в своей команде главный тренер Леонарду Жардим, который недавно возглавил клуб. Моура может заменить Себастьяна Джовинко, который близок к уходу. Сообщается, что бразилец еще не определился со своим будущем в «Тоттенхэме».

В сезоне-2020/21 Моура провел 50 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Ягудин — о ЧМ по хоккею: «Безумно рад за канадцев»
УЕФА не изменит сетку плей-офф Евро-2020 из-за ситуации со сборной Украины
Вдовец Легкоступовой пьет в ее квартире и приводит жильцов
Свадебные гуляния закончились массовой дракой в селе под Ульяновском

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд