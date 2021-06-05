«Челси» может продать Зиеха, игроком интересуются «Милан» и «Наполи»

Форвард «Челси» Хаким Зиех может покинуть клуб, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, лондонцы готовы расстаться с 28-летним марокканцем. Сообщается, что на игрока претендуют «Милан» и «Наполи».

Зиех выступает за «Челси» с июля 2020 года. В минувшем сезоне футболист провел 39 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.