Ватцке о Холанне: «Рано или поздно он будет в одном из топ-клубов. Знаю, что «Реал» соблазняет его»

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о возможном уходе из команды нападающего Эрлина Холанна.

«Эрлин — независимая личность. В любом случае, рано или поздно он будет играть за один из лучших клубов мира, хотя он уже выступает за один из таких. Впрочем, я знаю, что «Реал» соблазняет его», — приводит AS слова Ватцке.

В сезоне-2021/22 Холанн провел 8 матчей за «Боруссию», на его счету 11 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 130 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе «Реала» к 21-летнему норвежцу.