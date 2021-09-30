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Ватцке о Холанне: «Рано или поздно он будет в одном из топ-клубов. Знаю, что «Реал» соблазняет его»

09:14
Эрлин Холанн. Фото Getty Images
Эрлин Холанн. Фото Getty Images
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Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о возможном уходе из команды нападающего Эрлина Холанна.

«Эрлин — независимая личность. В любом случае, рано или поздно он будет играть за один из лучших клубов мира, хотя он уже выступает за один из таких. Впрочем, я знаю, что «Реал» соблазняет его», — приводит AS слова Ватцке.

В сезоне-2021/22 Холанн провел 8 матчей за «Боруссию», на его счету 11 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 130 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе «Реала» к 21-летнему норвежцу.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/09/27/internacional/1632731542_124656.html?fbclid=IwAR0PSG3RndKW4SvqmW3BSLTe37AcGHUjIWLPEvyFPRCydahJYx53-Yfh2yM

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Иван Торопцев все материалы автора

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