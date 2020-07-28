«Вальядолид» выкупил контракт защитника у «Хетафе»
16:35
Защитник Рауль Гарсия Карнеро подписал контракт с «Вальядолидом», сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал на правах аренды из «Хетафе». Соглашение рассчитано до 2023 года.
??? ?Es oficial! Ra?l Carnero, jugador del #RealValladolid hasta 2023— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) July 28, 2020
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31-летний футболист в прошлом сезоне провел 9 матчей за «Хетафе» и 12 — за «Вальядолид». В его активе три голевые передачи.
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