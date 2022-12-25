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Сегодня, 15:50

Нападающий сборной Франции Тюрам может перейти в «Интер»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Франции Маркус Тюрам может продолжить карьеру в «Интере», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство «Интера» заинтересовано в приобретении французского форварда. Однако для организации трансфера итальянскому клубу необходимо продать кого-то из имеющихся футболистов.

25-летний француз выступает за «Боруссию М» с 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах за команду, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 32 миллиона евро.

На ЧМ-2022 Тюрам сыграл пять матчей за сборную Франции и отдал два голевых паса. В финале турнира его команда уступила Аргентине (3:3, пенальти — 2:4).

Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Интер (Интернационале)
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