В Турции сообщают, что Нойштедтер прилетел в Стамбул

Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщает турецкий журналист Сафак Малатья в своем Twitter.

По информации источника, 32-летний российский футболист прилетел в Стамбул на частном самолете и подпишет контракт с клубом из суперлиги.

В сезоне-2019/20 защитник провел 21 матч за «Динамо» и сделал две результативные передачи. Его контракт с московской командой истекает 31 июля 2020 года.