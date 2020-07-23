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В Турции сообщают, что Нойштедтер прилетел в Стамбул

23:06
Роман Нойштедтер. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Нойштедтер. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщает турецкий журналист Сафак Малатья в своем Twitter.

По информации источника, 32-летний российский футболист прилетел в Стамбул на частном самолете и подпишет контракт с клубом из суперлиги.

В сезоне-2019/20 защитник провел 21 матч за «Динамо» и сделал две результативные передачи. Его контракт с московской командой истекает 31 июля 2020 года.

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