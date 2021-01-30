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В «Спартаке» опровергли информацию о дедлайне по трансферу Промеса

13:12
Квинси Промес. Фото AFP
Квинси Промес. Фото AFP
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«Спартак» продолжает вести переговоры по переходу нападающего «Аякса» Квинси Промеса без временных ограничений, сообщил глава департамента красно-белых Антон Фетисов.

«Переговоры как велись, так и ведутся. Сделка состоится тогда, когда стороны придут к соглашению. С нашей стороны жестких дедлайнов нет. Трансферное окно в России закрывается в конце февраля» — цитирует Фетисова «РИА новости».

Утром 30-го января, журналист издания De Telegraaf сообщил, что «Спартак» приобретет 29-летнего форварда 31-го числа, потому что «Аяксу» нужно время на дальнейшие покупки. Трансферное окно в Нидерландах закрывается 1 февраля.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018. В составе москвичей 29-летний нападающий выиграл чемпионат России 2016/2017 и Суперкубок России 2017 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210130/promes-1595255970.html

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