ЦСКА подтвердил переход Гайча в «Беневенто» на правах аренды
14:02
ЦСКА объявил о завершении оформления перехода нападающего Адольфо Гайча в «Беневенто» правах аренды до конца сезона-2020/21.
«Желаем Адольфо успехов в Серии А!», — написано в заявлении красно-синих на официальном сайте.
Ранее, 30 января, на официальном сайте чемпионата Италии появилась информация, что 21-летний аргентинский футболист внесен в заявку «Беневенто».
В текущем сезоне Гайч провел 14 матчей за ЦСКА, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/adolfo-gaich-zavershit-sezon-v-italii/
Опрос
проголосовало: 62181Все опросы
Кто выиграет золото РПЛ?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю