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ЦСКА подтвердил переход Гайча в «Беневенто» на правах аренды

14:02
Адольфо Гайч. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Адольфо Гайч. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА объявил о завершении оформления перехода нападающего Адольфо Гайча в «Беневенто» правах аренды до конца сезона-2020/21.

«Желаем Адольфо успехов в Серии А!», — написано в заявлении красно-синих на официальном сайте.

Ранее, 30 января, на официальном сайте чемпионата Италии появилась информация, что 21-летний аргентинский футболист внесен в заявку «Беневенто».

В текущем сезоне Гайч провел 14 матчей за ЦСКА, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/adolfo-gaich-zavershit-sezon-v-italii/

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