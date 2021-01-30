ЦСКА подтвердил переход Гайча в «Беневенто» на правах аренды

ЦСКА объявил о завершении оформления перехода нападающего Адольфо Гайча в «Беневенто» правах аренды до конца сезона-2020/21.

«Желаем Адольфо успехов в Серии А!», — написано в заявлении красно-синих на официальном сайте.

Ранее, 30 января, на официальном сайте чемпионата Италии появилась информация, что 21-летний аргентинский футболист внесен в заявку «Беневенто».

В текущем сезоне Гайч провел 14 матчей за ЦСКА, забил один гол и сделал одну результативную передачу.