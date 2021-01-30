«Ливерпуль» может усилиться защитником из США

«Ливерпуль» попытается приобрести центрального защитника «Нью-Йорк Ред Булл» Аарона Лонга, сообщает EPSN.

Английский клуб планирует арендовать 28-летнего американца до апреля, когда начнется сезон в США. Летом 2019 года Лонгом уже интересовались в Европе, но тогда трансфер защитника не состоялся.

Оборону действующего чемпиона Англии ослабили травмы ван Дейка, Гомеса, Фабиньо и Матипа, из-за чего клуб Юргена Клоппа ищет нового центрального защитника.

У 28-летнего футболиста 18 игр за сборную США. В 2020 году Лонг отыграл 14 матчей в МЛС, в которых забил 2 гола.