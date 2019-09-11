Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Трансферы

У «Реала» есть договоренность с «Челси» по Канте

20:49
Теги:

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может перейти в «Реал», сообщает Defensa Central. Между клубами имеется устная договоренность. Переход мог состояться в летнее трансферное окно, но англичане отказались от сделки из-за трансферного бана. Они не смогли бы найти замену французу. «Челси» будет сообщать мадридцам о всех предложениях по хабвеку со стороны других клубов.

Сейчас Канте восстанавливается после травмы. В текущем сезоне французский полузащитник провел в составе «Челси» 2 матча: против «Манчестер Юнайтед» (0:4) и «Лестера» (1:1).

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир