У «Реала» есть договоренность с «Челси» по Канте

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может перейти в «Реал», сообщает Defensa Central. Между клубами имеется устная договоренность. Переход мог состояться в летнее трансферное окно, но англичане отказались от сделки из-за трансферного бана. Они не смогли бы найти замену французу. «Челси» будет сообщать мадридцам о всех предложениях по хабвеку со стороны других клубов.

Сейчас Канте восстанавливается после травмы. В текущем сезоне французский полузащитник провел в составе «Челси» 2 матча: против «Манчестер Юнайтед» (0:4) и «Лестера» (1:1).

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