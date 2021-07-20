«Тоттенхэм» сможет выкупить Голлини у «Аталанты» за 15 миллионов евро
00:12
Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини близок к переходу в «Тоттенхэм», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, лондонцы арендуют 26-летнего итальянца до конца сезона-2021/22 с возможностью аренды еще на сезон. Также «шпоры» смогут выкупить игрока за 15 млн евро.
В минувшем сезоне Голлини провел 32 матча во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 13 раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов евро.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю