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«Тоттенхэм» сможет выкупить Голлини у «Аталанты» за 15 миллионов евро

00:12
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Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини близок к переходу в «Тоттенхэм», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, лондонцы арендуют 26-летнего итальянца до конца сезона-2021/22 с возможностью аренды еще на сезон. Также «шпоры» смогут выкупить игрока за 15 млн евро.

В минувшем сезоне Голлини провел 32 матча во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 13 раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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