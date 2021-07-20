Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Спортдиректор «Болоньи» подтвердил интерес «Тоттенхэма» к Томиясу

01:17
Теги:

Спортивный директор «Болоньи» Риккардо Бигон рассказал об интересе к защитнику Такехиро Томиясу со стороны других клубов.

«Мы не торопимся продавать Томиясу. «Тоттенхэм» сделал предложение, это правда — но многие клубы тоже заинтересованы. Его соблазняет шанс поиграть в АПЛ, мы будем ждать хороших условий», — приводит слова Бигона Sky Sport.

Сообщалось, что 22-летний японец обойдется «шпорам» в 15 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Томиясу провел 33 матча за «Болонью», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов фунтов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«Это настоящее средневековье». Российская делегация оценила олимпийские условия в Токио
Отец сбившей детей студентки: Я готов к компенсации
Почему госпитализировали актера Александра Балуева
Биолог объяснил причину быстрого поражения легких из-за COVID-19
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд