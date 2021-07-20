Спортдиректор «Болоньи» подтвердил интерес «Тоттенхэма» к Томиясу
01:17
Спортивный директор «Болоньи» Риккардо Бигон рассказал об интересе к защитнику Такехиро Томиясу со стороны других клубов.
«Мы не торопимся продавать Томиясу. «Тоттенхэм» сделал предложение, это правда — но многие клубы тоже заинтересованы. Его соблазняет шанс поиграть в АПЛ, мы будем ждать хороших условий», — приводит слова Бигона Sky Sport.
Сообщалось, что 22-летний японец обойдется «шпорам» в 15 миллионов фунтов.
В сезоне-2020/21 Томиясу провел 33 матча за «Болонью», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов фунтов.
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