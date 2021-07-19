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«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ» на Икарди

23:29
Криштиану Роналду. Фото Twitter
Криштиану Роналду. Фото Twitter
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в «ПСЖ», сообщает 19 июля L'Equipe.

По данным источника, «Юве» может обменять его на Мауро Икарди. Вернувшийся на пост главного тренера туринского клуба Массимилиано Аллегри нравится игра аргентинского форварда. До этого сообщалось, что «Ювентус» готов продлить контракт с португальцем при условии, что тот согласится на снижение зарплаты.

36-летний Криштиану Роналду в прошлом сезоне провел 44 матча за «Юве» во всех турнирах и забил 36 мячей при четырех голевых передачах.

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Евгений Петров все материалы автора

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