«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ» на Икарди

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в «ПСЖ», сообщает 19 июля L'Equipe.

По данным источника, «Юве» может обменять его на Мауро Икарди. Вернувшийся на пост главного тренера туринского клуба Массимилиано Аллегри нравится игра аргентинского форварда. До этого сообщалось, что «Ювентус» готов продлить контракт с португальцем при условии, что тот согласится на снижение зарплаты.

36-летний Криштиану Роналду в прошлом сезоне провел 44 матча за «Юве» во всех турнирах и забил 36 мячей при четырех голевых передачах.