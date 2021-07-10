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«Тоттенхэм» может заплатить 20 миллионов евро за полузащитника «Порту»

06:57
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Полузащитник «Порту» Витор Феррейра Витинья может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Как сообщает Mercado Azul, агент 21-летнего португальца Жорже Мендеш ведет переговоры с лондонским клубом по поводу трансфера за 20 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Витинья на правах аренды выступал за «Вулверхэмптон». В 23 матчах во всех турнирах он забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Контракт игрока с «Порту» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

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Евгений Козинов все материалы автора

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