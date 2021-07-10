«Лацио» на следующей неделе объявит о трансфере Хюсая
06:41
Защитник Эльсеид Хюсай подпишет контракт с «Лацио», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, римский клуб объявит о переходе 27-летнего албанца на следующей неделе. Контракт игрока будет рассчитан до 2026 года.
Хюсай выступал за «Наполи» с 2015 по 2021 год. 30 июня у него истек контракт с неаполитанцами. В минувшем сезоне Хюсай провел 29 матчей, в которых сделал две результативные передачи и заработал одну желтую карточку.
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