«Лацио» на следующей неделе объявит о трансфере Хюсая

Защитник Эльсеид Хюсай подпишет контракт с «Лацио», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, римский клуб объявит о переходе 27-летнего албанца на следующей неделе. Контракт игрока будет рассчитан до 2026 года.

Хюсай выступал за «Наполи» с 2015 по 2021 год. 30 июня у него истек контракт с неаполитанцами. В минувшем сезоне Хюсай провел 29 матчей, в которых сделал две результативные передачи и заработал одну желтую карточку.