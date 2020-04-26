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Ткаченко опроверг, что Кокорин передал его компании права на ведение переговоров с западными клубами

18:45
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как сообщил сегодня Metaratings.ru, 29-летний форвард Александр Кокорин передал права на ведение переговоров с европейскими клубами компании ProSportsManagement, которой руководит Герман Ткаченко.

— Конечно, я знаком с Сашей, но это не так, — сказал сам Ткаченко корреспонденту «СЭ».

Напомним, что вторую половину сезона-2019/20 Кокорин проводит в «Сочи» на правах аренды у «Зенита», его контракт с петербуржцами заканчивается летом этого года. Форвард уже заявлял, что им интересуется ряд команд из Западной Европы, включая «Рому». (Вячеслав Короткин)

В сезоне-2019/20 29-летний Кокорин провел 4 матча за «Сочи», забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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