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Кокорин признался, что хочет перейти в «Рому»

22:00
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Сочи» Александр Кокорин рассказал об интересе со стороны клубов из чемпионата Италии.

— Откуда вариант не буду называть, не хотелось бы человека выдавать. Есть люди, которые там находятся, есть большой интерес от трех клубов. Не хочу их сейчас называть, хорошие клубы, это может быть очень интересно. «Ювентус»? Его нет в списке, — сказал Кокорин на видео Youtube-канала «Красава».

— То есть это «Милан», «Интер» и «Наполи»?

— Что-то рядом, один ты угадал. Я бы в «Рому» хотел. Есть ли она в списке? Да, да.

В сезоне-2019/20 29-летний Кокорин провел в общей сложности 4 матча за «Сочи», забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=8w39oSy-uT0&feature=youtu.be

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