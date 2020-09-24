Суарес заплакал во время прощальной пресс-конференции в «Барселоне»

Нападающий Луис Суарес, который 23 сентября перешел из «Барселоны» в «Атлетико», провел прощальную пресс-конференцию в каталонском клубе.

«Для меня это очень тяжелый шаг. Фанаты, я буду очень сильно скучать», — сказал 33-летний уругваец и заплакал.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. Вместе с каталонцами он по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В прошлом сезоне форвард провел 36 игр на клубном уровне, забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач.