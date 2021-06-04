Стало известно, сколько «Спартак» готов заплатить за защитника «Спортинга»
20:48
«Спартак» претендует на правого защитника «Спортинга» Валентена Розье. Московский клуб готов заплатить за 24-летнего француза 5 миллионов евро, сообщает A Bola.
«Спартак» пока не сделал официального предложения. Все будет зависеть от решения нового главного тренера команды Руи Витории.
В завершившемся сезоне Розье выступал за «Бешикташ» на правах аренды. Он сыграл 33 матча в чемпионате Турции, забил 1 мяч, сделал 6 голевых передач и получил 8 желтых карточек.
Контракт Розье с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2024 года.
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