Стала известна сумма, за которую «Ньюкасл» готов расстаться с Сен-Максименом

«Милан» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к полузащитнику «Ньюкасла» Аллану Сен-Максимену, сообщеает Mirror.

По информации источника, футболист не доволен работой с главным тренером «сорок» Эдди Хау. Игрок хочет покинуть команду в ближайшее трансферное окно. «Ньюкасл» не готов расставаться с Сен-Максименом на правах свободного агента и хочет выручить за француза не менее 56 миллионов евро. Основными претендентами на вингера являются «Милан» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Сен-Максимен принял участие в 26 играх во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач. Контракт полузащитника с «Ньюкаслом» действует до 2026 года.