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Защитник «Манчестер Сити» Ляпорт стал главной трансферной целью «ПСЖ»

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Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт стал целью «ПСЖ» в летнее трансферное окно. По информации L'Equipe, парижане ищут нового левого центрального защитника и остановились на кандидатуре Ляпорта в качестве потенциального приобретения.

По информации источника, контракт Серхио Рамоса истекает этим летом, а будущее Преснеля Кимпембе далеко не определено. Это привело к тому, что французский клуб ищет подкрепление в линию обороны, сосредоточив внимание на левоногом защитнике. Люка Эрнандес из мюнхенской «Баварии» также считается потенциальной целью.

В этом сезоне 28-летний Ляпорт провел восемь матчей в АПЛ. 27-летний Эрнандес принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Люка Эрнандес
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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